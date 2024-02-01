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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:36
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

        Çamlıca, Büyükkarıştıran beldesini ziyaret etti.

        Üreticilerin isteklerini dinleyen Çamlıca, üreticilere ilaç, sıvı gübre, toprak hazırlama, buğday, ayçiçeği ve mısır ekimleri hakkında bilgi verdi.

        Çamlıca daha sonra üreticilerin sorularını yanıtladı.

        - Çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde, çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle

        yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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