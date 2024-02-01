Kırklareli'nde trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi toprağa verildi.

Kuşku için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kuşku'nun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Hayatını kaybeden Kuşku'nun 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kaldığı öğrenildi.

Kuşku, dün İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.K'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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