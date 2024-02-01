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        Kırklareli'nde trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:48
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        Kırklareli'nde trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden bedensel engelli Melek Kuşku'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kuşku için Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Kuşku'nun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

        Hayatını kaybeden Kuşku'nun 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kaldığı öğrenildi.

        Kuşku, dün İstiklal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.K'nin kullandığı 42 ABY 552 plakalı tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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