Çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemeleri toplanacağını belirten Gerenli, kampanya kapsamında yardımların 6 Şubat'ta Kongre Meydanı'nda kabul edileceğini kaydetti.

Kültürel etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Özalp, "Tiyatro gösterisine katılım sağlayan çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.

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