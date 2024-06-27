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        Kırklareli'nde dereye düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kırklareli'nde dereye düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:34
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        Kırklareli'nde dereye düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Kırklareli'nde dereye düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Dindoğru Mahallesi'nde dere yatağına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye iftaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan kişi ambulansla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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