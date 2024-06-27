Kırklareli'nde dereye düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kırklareli'nde dereye düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kırklareli'nde dereye düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Dindoğru Mahallesi'nde dere yatağına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye iftaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan kişi ambulansla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.
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