Kırklareli'nde "koruyucu aile" sayısı 47'ye yükseldi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kentte koruyucu aile sayısının 47'ye yükseldiğini belirtti.

Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Koruyucu aile uygulaması ile çocukların başarılarının arttığını gözlemlediklerini ifade eden Özbaş, imkanı olan tüm ailelerin koruyucu aile olmasını önerdi.

Koruyucu aileye teslim edilen çocuğun her türlü takibinin yapıldığını anlatan Özbaş, "Bizim koruyucu ailelerde ilk tercihimiz çocuğun kendi ailesinden olan anneanne, babaanne, hala, teyze, amca, dayı gibi kendi sosyal çevresinde bakılmasını sağlamak. Eğer bu yoksa dışarıdan bir koruyucu aile olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuğun eğitim, sağlık ve her türlü bakımı bize ait. Aile çocuğu evlat edinmiş gibi alıyor ancak biz her türlü takibi yapıyoruz." diye konuştu.