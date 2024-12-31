Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

        Gezeravcı, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

        İnsanlı ilk uzay misyonunun 22 günlük bir macera için gerçekleştirilmediğini anlatan Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı bir gururu yaşamak, yaşatmak ve Türk milletinin gücünü, potansiyelini sonuna kadar ve limitsiz bir şekilde yaşayabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

        Türk tarihinde gerçekleştirilen ilk görevin haklı gururunu öğrencilerle paylaşmayı lütuf değil bir borç olarak gördüğünü aktaran Gezeravcı, Türkiye'nin artık uzay alanında yapılacak çalışmalarda da güçlü bir ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.

        Gezeravcı, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde yapmış olduğu yatırımların çığır açtığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bizim hali hazırda uzayın resmi limiti olan 100 kilometreyi geçen roketlerimizde var. Gerek savunma sanayindeki ihtiyaçlarımızın testlerini gerçekleştirebilmek gerek uzaya erişim noktasında Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda olduğu gibi uzaya erişimde de bağımsızlığını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz uzay projesi çok ciddi bir seviyeye geldi. Türk astronot ve bilim misyonunda 10 hedefin içerisinde yer alan bir hedefti bu."

        Programın ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.

        Programa, Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        2024'te milyarderler rekor kırdı, zirvede kimler var?
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde darbuka eğitimi alan anne ve kızı aynı sahnede ritim tutuyor
        Kırklareli'nde darbuka eğitimi alan anne ve kızı aynı sahnede ritim tutuyor
        İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bir haftada 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına...
        Kırklareli'nde görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına...