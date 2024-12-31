Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerini ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerini ziyaret etti.
Vali Turan, TREDAŞ şantiyesinde personelle bir araya geldi.
Personelin yeni yılını kutlayan Turan, gece gündüz demeden görev yapan personele teşekkür etti.
- Belediye Başkanı Bulut, personelin yeni yılını tebrik etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye personeliyle bir araya geldi.
Bulut, belediye şantiyesini ziyaret edip, personeli ile sohbet etti.
Personelin yeni yılını tebrik eden Bulut, yeni yılda daha güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.
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