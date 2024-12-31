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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:47
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerini ziyaret etti.

        Vali Turan, TREDAŞ şantiyesinde personelle bir araya geldi.

        Personelin yeni yılını kutlayan Turan, gece gündüz demeden görev yapan personele teşekkür etti.

        - Belediye Başkanı Bulut, personelin yeni yılını tebrik etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye personeliyle bir araya geldi.

        Bulut, belediye şantiyesini ziyaret edip, personeli ile sohbet etti.

        Personelin yeni yılını tebrik eden Bulut, yeni yılda daha güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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