Kırklareli Valisi Turan'dan yeni yıl mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında 2025'in umut, heyecan ve coşkuyla karşılandığını belirtti.

İyi, kötü anılarla birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yılın daha geride kaldığını ifade eden Turan, tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Yeni yılda dünyanın tüm coğrafyalarında mazlum milletlerin çektiği acıların ve Gazze'deki vicdanları sızlatan, tüm dünyanın gözü önünde işlenen insanlık suçunun son bulması dileğinde bulunan Turan, mesajında şunları kaydetti: