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        Kırklareli'nde darbuka eğitimi alan anne ve kızı aynı sahnede ritim tutuyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde darbuka eğitimi alan anne ve kızı, programlarda aynı sahneyi paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:19
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        Kırklareli'nde darbuka eğitimi alan anne ve kızı aynı sahnede ritim tutuyor
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde darbuka eğitimi alan anne ve kızı, programlarda aynı sahneyi paylaşıyor.

        İstanbul'dan Kırklareli'ne 1,5 yıl önce taşınan 44 yaşındaki Serap Hançer ile 12 yaşındaki kızı Meriç Hançer, sanatsal etkinlik içerisinde yer almak amacıyla arayışa girdi.

        Bu süreçte anne ve kızı, Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Sanat Atölyesince düzenlenen darbuka ritim kursuna katıldı.

        Kursta iki dönem eğitim alan anne ve kızı, kentteki kültürel ve sanatsal etkinliklerde diğer kursiyerlerle sahne almaya başladı.

        Aynı sahneyi paylaşan anne ve kızı, bir yandan darbukanın ritmini tutarken, diğer yandan da dinleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

        - "Darbuka çalarken çok eğleniyoruz"

        Anne Serap Hançer, AA muhabirine, kızıyla darbukanın ritminden çok etkilendiklerini söyledi.

        Sosyalleşmek amacıyla başladıkları ritim atölyesinde aldıkları eğitimle kısa sürede darbuka çalmayı öğrendiklerini anlatan Hançer, kızıyla aynı ritmi tutmaktan keyif aldığını dile getirdi.

        Sahne heyecanını da kızıyla paylaştığı için mutlu olduğunu belirten Hançer, "Dinlerken çok zevk aldığımız ve eğlendiğimiz bir müzik aleti. Kendimize çok yakın bulduğumuz bir müzik aleti. 'Acaba çalabilir miyim?' diye düşündüm. Daha sonra kızımla yapabileceğimize karar verdik. Çok keyif alıyoruz. Kızımla sahneye çıkıyoruz." diye konuştu.

        Aynı sahnede güzel bir gösteri içinde bulunmaktan keyif aldığını aktaran Hançer, şunları kaydetti:

        "Darbuka çalarken çok eğleniyoruz. Bu yaşıma kadar herhangi bir müzik aleti çalmamıştım. Arkadaşlarımla aynı ritmi çalmak, çok büyük keyif bizim için. Sahneye çıkmadan önce o heyecanı kızımla yaşamak zaten bambaşka bir şey. Beraber sahne hazırlığı yapmak, provalara katılmak, o heyecanı yaşamak, benim için unutulmaz deneyimler oluyor. Aslen Karadenizliyim. Kemençeyi de çok seviyorum, kendi yöresel müzik aletimiz ama darbukanın ritmi bizi cezbetti."

        - "İnsanın bir uğraşısı olması çok güzel bir şey."

        Meriç Hançer de annesiyle aynı sahneye çıkıp darbuka çaldığı için çok keyif aldığını belirtti.

        Darbuka kursuyla annesi sayesinde tanıştığını dile getiren Hançer, "Buraya geldiğimde sıkılacağımı düşündüm ama annem, 'Bu kursta şansını deneyebilirsin.' dedi. Ben de bu sayede darbukayla tanıştım ve şu anda çok keyif alıyorum. İnsanın bir uğraşısı olması çok güzel bir şey. Sahneye çıkıp konser verdikten sonra 'Başardım.' diyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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