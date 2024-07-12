Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız alanında başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız alanında başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına ekiplerin müdahalasi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.
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