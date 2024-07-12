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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız alanında başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:09
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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız alanında başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangına ekiplerin müdahalasi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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