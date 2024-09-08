Kırklareli'nde üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı

Aronyanın kıraç alanlarda yetiştiğini ifade eden Karadağ, antioksidan özelliği nedeniyle insan sağlığına faydasının olduğunu kaydetti.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, yaptığı konuşmada kentte 1450 dekar alanda aronya üretimi yapıldığını söyledi.

Kırklareli'nde 1450 dekarda üretimi yapılan, antioksidan özelliği taşıdığı için "süper meyve" olarak adlandırılan aronya hasat ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.