İtfaiyeci babası ve amcası gibi alevlerle mücadele ediyor

UFUK ERTOP - Kırklareli'nde çocukken babası ve amcasından gördüğü itfaiyeciliği meslek edinen Tunay Düzyol, 8 yıldır alevlerle mücadele ederek can ve mal kurtarıyor.

Tunay Düzyol, ilkokul döneminde itfaiye erleri babası Günay ve amcası Şenay Düzyol'u mesai saatlerinde ziyaret etmesiyle itfaiyeciliğe merak sardı.

Babası ve amcasının hikayelerini dinleyerek büyüyen Düzyol, itfaiyeciliği meslek edinmeye karar verdi.

Bu doğrultuda eğitim hayatını şekillendiren Düzyol, 2014'te Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programını kazandı.

Düzyol, mesleğe başladığı yıllardaki olaylardan etkilenme oranının tecrübeyle soğukkanlı davranmaya dönüştüğünü ifade etti.

Mesleğin en güzel kazancının can kurtarma sonrası yaşadığı duygu olduğunu anlatan Düzyol, "İlk baş can kurtarmak, tabii mal her türlü yerine gelir. Can kurtardıktan sonra yaşadığın sevincin tarifi yok, farklı bir duygu. Başarıyla sonuçlanan müdahale olduğunda daha da bir gururlanıyorsunuz, sanki yeni bir hayata başlamış gibi. Çünkü yangından alıyorsun, trafik kazasından alıyorsun canlıyı o gurur verici." diye konuştu.