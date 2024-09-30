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        Kırklareli'de polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ'de polisin 'dur' ihtarından kaçan sürücünün hafif ticari aracında 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:30
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        Kırklareli'de polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı
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        KIRKLARELİ'de polisin 'dur' ihtarından kaçan sürücünün hafif ticari aracında 9 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Babaeski kara yolundaki uygulama noktasında 'dur' ihtarından kaçan sürücünün kullandığı aracı takibe aldı. Eski Hastane Caddesi'nde durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı, sürücü O.A. ise gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü O.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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