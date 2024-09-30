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        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:04
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        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçtı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu Karakaş Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde durdurulan araçta sürücü ve 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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