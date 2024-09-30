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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

        Turan, Kırklareli Müftülüğünce Ulu Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı.

        Namazın ardından Turan, bir süre sohbet ettiği vatandaşların isteklerini dinledi.

        - Vali Turan'dan şehit ailesine ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesine yaşayan ailesini ziyaret eden Turan, aile fertleri ile bir süre sohbet etti.

        Turan, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

        Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Turan, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek isteklerini karşılayacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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