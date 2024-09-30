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        Kırklareli'nde bir haftada 257 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 257 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:51 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:16
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        Kırklareli'nde bir haftada 257 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 257 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19-25 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çalışmalarında 257 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda, tabanca, 3 bıçak, 7 tel kesme makası, 15 cep telefonu, 24 harici cep telefonu doldurma cihazı ile 2 güneş paneli ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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