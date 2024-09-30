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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:58
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Yüce, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Lüleburgaz Lisesi, Lüleburgaz İmam Hatip Lisesi, 80. Yıl Ortaokulu, Atatürk Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen Yüce, okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        - Masa tenisçileri turnuvaya hazırlanıyor

        Lüleburgaz Veteran Masa Tenisi takımı, Edirne'de yapılacak Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası'na hazırlanıyor.

        Lüleburgaz Veteran Masa Tenisi Antrenörü Yaşar Kanbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Masa Tenisi Edirne İl Temsilciliği ile İstanbul Temsilciliği işbirliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

        Lüleburgaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda sıkı antrenman yaptıklarını ifade eden Kanbir, turnuvadan başarıyla dönmek istediklerini belirtti.

        Kanbir, turnuvada Lüleburgaz'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını kaydetti.

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mahallesi Fatih Caddesi ile Kışla Sokak'ta yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

        Cadde üzerinde trafik akışını daha hızlı sağlamak amacıyla yolcu minibüsleri için durak alanları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı kaydedildi.

        - "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar"

        Lüleburgaz ilçesinde "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, belediye temizlik personelleri ile vatandaşların da katıldığı programda, Kurtuluş Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

        Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı önünden başlayan etkinlikte gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürerek çöpleri topladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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