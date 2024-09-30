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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:40
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince toplu tüketim, gıda üretim ve satış ile yem üretim işletmeleri denetlendi.

        Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, denetimlerin gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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