Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Kırklareli'nin gelişmesi, yatırımların daha da artması için tüm kurumlar ile iş birliğinde çalışacaklarını kaydetti.

Bağımlılıkla mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Turan, özellikle gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğini kaydetti.

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