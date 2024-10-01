Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan, başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Bağımlılıkla mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Turan, özellikle gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğini kaydetti.

        - Vali Turan'a ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Vali Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan vekili Mümin Sinan Kadaifçi, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'i makamında kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Kırklareli'nin gelişmesi, yatırımların daha da artması için tüm kurumlar ile iş birliğinde çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 127 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 127 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 257 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 257 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı
        Kırklareli'de polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı