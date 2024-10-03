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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 204 daireli TOKİ konutlarının inşa edileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 204 daireli TOKİ konutlarının inşa edileceğini belirtti.

        Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarhisarlı vatandaşların TOKİ konutlarına kavuşacağını söyledi.

        Camikebir Mahallesi'nde inşa edilecek konutlar için kuraların 21 Ekim Pazartesi günü çekileceğini ifade eden Talay, kura çekiminin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını kaydetti.

        Talay, kayıt yaptıran vatandaşların kurayı takip etmesi gerektiğini bildirdi.

        - İngilizce kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 9 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

        Kurs kayıtlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden de gerçekleştirebileceği belirtildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Demirtaş Mahallesi ile Paşayeri köyüne 4 Ekim Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Demirtaş Mahallesi ile Paşayeri köyünde 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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