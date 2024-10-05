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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinde 50 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:08
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinde 50 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Demirköy, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki sorumluluk alanlarında trafik denetiminde bulundu.

        Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edildi, alkol ölçümü yapıldı.

        Ekipler, 7 bin 610 araç ve sürücüsünü denetledi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

        Denetimlerde, 50 araç ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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