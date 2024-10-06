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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:06
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Balaban, Hasbuğa ile Evrencik köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, köylerde devam eden yatırımlar hakkında muhtarlardan bilgi aldı, yürütülen çalışmaları inceledi.

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Mahallesi Eski Bedir Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

        Gerenli, kent genelinde kış öncesi yol yapım, bakım ve onarımlarının devam ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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