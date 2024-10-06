Gerenli, kent genelinde kış öncesi yol yapım, bakım ve onarımlarının devam ettiğini kaydetti.

Balaban, Hasbuğa ile Evrencik köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

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