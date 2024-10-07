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        Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:52
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        Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.T. yönetimindeki 42 ARC 333 plakalı tır Sakızköy Caddesi'nde A.M. idaresindeki 39 TR 099 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü A.M. ile yanındaki H.M. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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