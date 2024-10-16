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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da Can Tutuğ Trio ile LüleburCaz konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da Can Tutuğ Trio ile LüleburCaz konseri düzenlendi.

        Lüleburgaz Belediyesince Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, caz şarkıları seslendirildi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, konserin ardından sahne alan grup adına Can Tutuğ'ya çiçek takdim etti.

        - Futbolcu seçmeleri yapıldı

        Lüleburgaz'da milli takıma sporcu yetiştirmek için Trakya bölge karması seçmeleri yapıldı.

        Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen seçmelere 46 futbolcu katıldı.

        Futbolcular, yapılan seçmelerde oluşturulan karma takımlar arasında maçlar oynandı.

        TFF Amatör Milli Takım Sorumlusu İsmail Derviş de karşılaşmaları takip ederek futbolcuların yeteneklerini tespit etti.

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