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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde diyabet eğitim hemşireliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde diyabet eğitim hemşireliği eğitimi verildi.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Tunceli Devlet Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinden 5 sağlık personeli katıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, eğitimin ardından kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

        Cerit, eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık personellerini tebrik ederek, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

        - Fransızca kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Fransızca kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        30 Ekim Pazartesi başlayacak kursun, 17 Aralık Salı sona ereceği bildirildi.

        Açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezi yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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