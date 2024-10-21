Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Cerit, eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık personellerini tebrik ederek, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Tunceli Devlet Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinden 5 sağlık personeli katıldı.

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