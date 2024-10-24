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        Kırklareli'nde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:08
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        Kırklareli'nde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira ceza uygulandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutbey köyünde bir depoda kedi ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce F.E'ye ait hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilen depoda kafeslere konulmuş 243 kedi bulundu.

        Buradan alınan kediler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

        Kaçak hayvan ticareti yaptığı iddiasıyla F.E'ye 1 milyon 241 bin 973 lira cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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