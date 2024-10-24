Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı.
Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı.
Kaymakam Salih Yüce başkanlığında, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, Sağlık Müdürü Önder Porsuk, sürdürülen proje ve faaliyetler hakkında hazırlanan raporu sundu.
- Ek gıda desteği
Lüleburgaz Belediyesi yenidoğan bebeklere yönelik ek gıda ve bez yardımında bulunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi 200 aileye ek gıda ve bez yardımı yapıldığı belirtildi.
Yardımlardan faydalanmak isteyen ailelerin Lüleburgaz Belediyesine başvurmaları gerektiği belirtildi.
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