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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı.

        Kaymakam Salih Yüce başkanlığında, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda, Sağlık Müdürü Önder Porsuk, sürdürülen proje ve faaliyetler hakkında hazırlanan raporu sundu.

        - Ek gıda desteği

        Lüleburgaz Belediyesi yenidoğan bebeklere yönelik ek gıda ve bez yardımında bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi 200 aileye ek gıda ve bez yardımı yapıldığı belirtildi.

        Yardımlardan faydalanmak isteyen ailelerin Lüleburgaz Belediyesine başvurmaları gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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