Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Polis ekipleri ise kent merkezinde durdurduğu bir kamyonda 29 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmada 19 yabancı uyrukluyu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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