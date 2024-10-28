Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
Kırklareli'nde trafik denetiminde 67 araç trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli'nde trafik denetiminde 67 araç trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Ekim tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
9 bin 921 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 77 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, 67 araç trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında da bilgi verdi.
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