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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun'u makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:14
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun'u makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Torun'a görevinde başarı diledi.

        Kentin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        - Su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Vize ilçesinde su ürünleri denetiminde bulundu.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kıyıköy beldesinde balıkçı teknelerini denetledi.

        Ekipler avdan dönen teknelerde bulunan balıkları kontrol etti.

        Teknik personel tarafından balıkçılara bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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