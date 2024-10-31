Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Üç inekle başladığı hayvancılıkta sürü sahibi oldu

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde babasının hediye ettiği 3 inek ile besiciliğe başlayan 30 yaşındaki Gökay Aşveren, devletten aldığı destekle sürüsünü büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç inekle başladığı hayvancılıkta sürü sahibi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde babasının hediye ettiği 3 inek ile besiciliğe başlayan 30 yaşındaki Gökay Aşveren, devletten aldığı destekle sürüsünü büyüttü.

        Aşveren, 2013 yılında babasının hediye ettiği 3 büyükbaş hayvan ile Kayalı köyünde besiciliğe başladı.

        2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvuran Aşveren, büyükbaş sayısını 75'e çıkardı.

        Aynı yıl 5 dönüm arazide bir işletme kuran Aşveren, işletmesinde bir kişiyi de istihdam ediyor.

        - "Devlet desteklerinden çok memnunum"

        Aşveren, AA muhabirine, devlet destekleri ile sürü sahibi olduktan sonra rahat bir yaşam sürdüğünü söyledi.

        Ailesinin de desteği ile genç yaşta kendi işinin patronu olduğunu belirten Aşveren, işini severek yaptığını kaydetti.

        Hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Aşveren, "2013 yılında 3 inek ile bu işe başladım. Sonra devamlı buzağı satıp inek aldık. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nden yararlandık. Şu an burada toplam 75 hayvanımız var." dedi.

        Hayvanlarını evladı gibi sevdiğini vurgulayan Aşveren, hayvancılık sektöründe başarılı olduğunu ifade etti.

        Yaklaşık 6 milyonluk bir sermayesinin bulunduğunu belirten Aşveren, şöyle devam etti:

        "Bu işe girdikten sonra traktör, otomobil ve hayvan sürüsüne sahibim. Ama dışarıda çalışmış olsam en fazla zorlasam bir ev alabilirdik, o da hanımla beraber. Yaşadığımız şu hayatı yaşayamazdık. Devletin tüm desteklerinden yaralanıyoruz. Devlet desteklerinden çok memnunum. Destek olmasa bu kadar hızlı büyüyemezdim. Biz cesaret ettik bazı şeylere. 24, 25 yaşında cesaret etmişim buna, köyde bunu yapacak genç yoktur belki. Babam, annem bile bazen kızdı bana. Köyde hesap yaptılar hep 'bu çocuk bu işin içinden çıkamaz' diye. İlk sene sıkıntı çektik ama şimdi rahata kavuştuk. Cenabı Allah çok yardım etti bana, bazı işler cesaret işidir, cesaretli olacaksın. Ben hiçbir zaman işime geç kalmadım. Her zaman işimin başında durdum ve takip ettim. Ben kendime göre başarılıyım."

        Aşveren, devlet desteği alarak daha modern bir tesis kurmayı hedeflediğini belirtti.

        - "Gençlere tavsiyem köylerini terk etmesinler"

        Köyde yaşamak için artık bir çok sebebin olduğunu ifade eden Aşveren, özellikle gençlerin köylerini terk etmemesi gerektiğini söyledi.

        Gençlerin çiftçilik ve tarım sektörüne yönelmesi gerektiğini ifade eden Aşveren, "Gençlere tavsiyem köylerini terk etmesinler. Bizim köyümüzde hayvan sayısı güzel ama diğer köylerde insan ve hayvan sayısı az." ifadelerini kullandı.

        Aşveren, devletin de bu konuda ciddi desteklemelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Trakya'dan geçen ay 300,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'dan geçen ay 300,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Bakan Bolat, Kırklareli'de
        Bakan Bolat, Kırklareli'de
        Ticaret Bakanı Bolat, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
        Ticaret Bakanı Bolat, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu