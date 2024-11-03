Lüleburgaz'da kanalizasyon hatları temizlendi

Ekiplerce bazı bölgelerdeki kanalizasyon hatlarındaki tıkanmalar açıldı, 5 kilometrelik kanalizasyon ve ana kolektör hattı temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kombine kanal açma aracı ile ilçede çalışma yürütüldü.

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