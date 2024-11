Erkek kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan kadın, yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor

UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 63 yaşındaki Cemile Tutu, böbrek yetmezliğinden tedavi görürken kardeşinin bağışladığı böbrekle hayata yeniden tutundu.

Tutu, 2000 yılında memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine gezmeye gittiği sırada vücudunda ödem oluşması sonucu Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde tek böbrekle dünyaya geldiğini öğrendi.

Uzun yıllar ilaç tedavisi gören Tutu, böbrek yetmezliği yaşamaya başladı.

Tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tek böbreğinin de iflas etmek üzere olduğu belirlenen Tutu için diyaliz tedavisi uygulanmasına karar verildi.

Tutu, ameliyat sürecinin sorunsuz geçtiğini dile getirerek, böbrek nakli ile sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Böbrek naklinin ardından artık her yemeği yiyip içebildiğini anlatan Tutu, şöyle devam etti:

"Önceden çoğu şeyi yiyemiyordum, çok şeye hasrettim. Ameliyattan sonra her şeyi yemeye başladım. Şaka gibi geldi bana yiyemediğim şeyleri yemeye başladım. Şu an çok çok rahatım. Kardeşimden Allah razı olsun. Ameliyattan çıkınca bana böbreğin çalıştığını söylediler. Çok değişik duygular hissettim. Yeniden dünyaya gelmiş gibi sevindim. Çok farklı bir duygu. Organ nakli olmasaydım diyalize girerdim ama sürekli hastalandığım için ölmüş olurdum herhalde. Kardeşim hiç düşünmeden böbreğini verdi, Allah ondan bin kere razı olsun. Can verdi bana."