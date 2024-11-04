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        Erkek kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan kadın, yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 63 yaşındaki Cemile Tutu, böbrek yetmezliğinden tedavi görürken kardeşinin bağışladığı böbrekle hayata yeniden tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:15
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        Erkek kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan kadın, yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 63 yaşındaki Cemile Tutu, böbrek yetmezliğinden tedavi görürken kardeşinin bağışladığı böbrekle hayata yeniden tutundu.

        Tutu, 2000 yılında memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine gezmeye gittiği sırada vücudunda ödem oluşması sonucu Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde tek böbrekle dünyaya geldiğini öğrendi.

        Uzun yıllar ilaç tedavisi gören Tutu, böbrek yetmezliği yaşamaya başladı.

        Tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tek böbreğinin de iflas etmek üzere olduğu belirlenen Tutu için diyaliz tedavisi uygulanmasına karar verildi.

        Hazırlıkların yapıldığı sırada ablasını ziyarete giden Sezgin Güvenli, böbreğini ablasına bağışlamaya karar verdi.

        Yapılan muayene ve tetkik sonucu Güvenli'nin dokusuyla, ablası Tutu'nun dokusunun uyuştuğu belirlendi.

        İstanbul'da özel bir hastanede 13 Nisan 2021'de Güvenli'den alınan böbrek Tutu'ya nakledildi.

        Tutu, organ nakli sonucu hayata yeniden tutundu.

        - "Erkek kardeşim diyalize girmemi istemedi"

        Tutu, AA muhabirine, kardeşinin bağışladığı böbrek ile sağlıklı şekilde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

        Başka bir hastalıktan müracaat ettiği hastanede tek böbreğinin olmadığını öğrendiğini ifade eden Tutu, aldığı haber ile hayatının alt üst olduğunu belirtti.

        Sürekli sağlık problemleri yaşadığını ifade eden Tutu, yaklaşık 20 yıl boyunca hafta da en az 2 gün hastanenin acil birimine başvurmak zorunda kaldığını kaydetti.

        Doktorunun diyaliz tedavisine karar verdiği sırada kardeşinin karşı çıktığını anlatan Tutu, "Diyalize girecektim artık bütün evrak ve imza işlemlerini yaptık. Evde tedavi için diyaliz makinesi vereceklerdi. Erkek kardeşim diyalize girmemi istemedi, kendisi böbreğini verdi." diye konuştu.

        Tutu, ameliyat sürecinin sorunsuz geçtiğini dile getirerek, böbrek nakli ile sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

        Böbrek naklinin ardından artık her yemeği yiyip içebildiğini anlatan Tutu, şöyle devam etti:

        "Önceden çoğu şeyi yiyemiyordum, çok şeye hasrettim. Ameliyattan sonra her şeyi yemeye başladım. Şaka gibi geldi bana yiyemediğim şeyleri yemeye başladım. Şu an çok çok rahatım. Kardeşimden Allah razı olsun. Ameliyattan çıkınca bana böbreğin çalıştığını söylediler. Çok değişik duygular hissettim. Yeniden dünyaya gelmiş gibi sevindim. Çok farklı bir duygu. Organ nakli olmasaydım diyalize girerdim ama sürekli hastalandığım için ölmüş olurdum herhalde. Kardeşim hiç düşünmeden böbreğini verdi, Allah ondan bin kere razı olsun. Can verdi bana."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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