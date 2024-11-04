Kırklareli'nden ekim ayında 12 milyon 580 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların ekim ayında 12 milyon 580 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı ihracatının eylül ayına göre yüzde 23,09 arttığını belirtti.

Kırklareli'nden yılın 10 ayında yapılan ihracatın 145 milyon 243 bin dolara ulaştığını ifade eden Ilık, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,91 azalma olduğunu kaydetti.

İhraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin geldiğini aktaran Ilık, ihracat rakamlarının artması için çalıştıklarını belirtti.