Lüleburgaz'da atletizm yarışması yapıldı

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl etkinlikleri kapsamında atletizm yarışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet, Evrensekiz, 80. Yıl, TEK ve Emrullah Efendi ortaokullarından yaklaşık 50 sporcu katıldı.

8 Kasım Stadı'nda yapılan atletizm yarışmasında sporcular 80 metre küçük kız ve erkek, 100 metre yıldız kız ve erkek, 800 metre küçük kız ve erkek ile 800 metre yıldız kız ve erkek kategorilerinde yarıştı.