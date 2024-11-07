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        Lüleburgaz'da atletizm yarışması yapıldı

        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl etkinlikleri kapsamında atletizm yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:47
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        Lüleburgaz'da atletizm yarışması yapıldı
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        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl etkinlikleri kapsamında atletizm yarışması yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet, Evrensekiz, 80. Yıl, TEK ve Emrullah Efendi ortaokullarından yaklaşık 50 sporcu katıldı.

        8 Kasım Stadı'nda yapılan atletizm yarışmasında sporcular 80 metre küçük kız ve erkek, 100 metre yıldız kız ve erkek, 800 metre küçük kız ve erkek ile 800 metre yıldız kız ve erkek kategorilerinde yarıştı.

        80 metre küçük kızlar kategorisinde Havva İba, 80 metre küçük erkeklerde Yağız Yılmaz, 100 metre yıldız kızlarda Eslem Adalı, 100 metre yıldız erkeklerde Çağan Öncül, 800 metre küçük kızlarda Deniz Aktaş, 800 metre küçük erkeklerde Rüzgar Açıkkol, 800 metre yıldız kızlarda Hera İdil Kavas, 800 metre yıldız erkeklerde ise Poyraz Karanfilci birinci oldu.

        Dereceye giren sporculara ödülleri daha sonra verilecek.

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        Galeri

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