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        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:56
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        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
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        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Yeni tören alanında düzenlenen programda Belediye Başkanı Murat Gerenli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Gerenli, Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

        İlçenin kurtuluşunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gerenli, Türk milletinin özgür, bağımsız ve onurlu bireyler olarak yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

        Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından temsili düğün töreni yapıldı.

        Törene, İlçe Kaymakamı Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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