Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

İlçenin kurtuluşunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gerenli, Türk milletinin özgür, bağımsız ve onurlu bireyler olarak yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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