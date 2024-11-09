Hayatını kaybeden eski milletvekili Arda, memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi
Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda, memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.
Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda, memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.
Arda'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kırklareli Hızırbey Camisi'ne getirildi, Arda'nın yakınları taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Arda'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, CHP İl Başkanı Bora Terzi, eski Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Arda'nın yakınları katıldı.
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