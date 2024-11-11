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        Kırklareli Valisi Turan'dan kentin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentin kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:52
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        Kırklareli Valisi Turan'dan kentin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü mesajı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kentin kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında, kentin kurtuluşunun yıl dönümünün büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını belirtti.

        Tarihi ve geçmişi iyi bilmeden geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş günlerimiz tarihe ışık tutması, yarınlarımıza yön vermesi açısından son derece önemlidir. Ülkemizin nadide köşelerinden birisi olan serhat şehrimiz Kırklareli, tarih boyu birçok değişik uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Sultan 1. Murat zamanında 1363 yılında fethedilmiştir. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda, 1911-1912 ve 1920-1922 yıllarında Bulgar ve Yunan işgaline maruz kalmıştır. Kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen, bağımsızlığımıza göz dikmiş düşmanlara karşı, aziz milletimiz ve onun bağrından çıkmış şanlı ordumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, çok çetin ve kararlı bir mücadele vererek 102 yıl önce güzel şehrimiz Kırklareli'ni düşman işgali altından kurtarmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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