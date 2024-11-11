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        Kırklareli'nin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı

        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:04
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        Kırklareli'nin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı
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        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kırklareli Şehitliği'ndeki ilk tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı ile devam etti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut'un şehitlikteki anıta çelenk sunmasının ardından, Vali Uğur Turan anı defterini imzaladı, şehitlikler ziyaret edildi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende bir grup öğrenci, Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Bulut'a Atatürk portresi hediye etti.

        Bulut, törende yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünün heyecanla kutlandığını söyledi.

        Gururlu ve mutlu olduklarını belirten Bulut, "Kırklareli, Cumhuriyet aşkını bağrında büyütmüş, Türk milletinin bağımsızlık sevdasına, Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılanların şehridir." dedi.

        Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programda meslek örgütlerinin temsilcileri tören geçişi yaptı. Geçiş sırasında araçlardan vatandaşlara mandalina, çalı süpürgesi ve pamuk şekeri ikram edildi.

        Kurtuluşu temsil eden genç kız at üzerinde alandan geçiş yaptı.

        Zaman zaman sağanağın etkili olduğu tören, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı bandosunun konseri ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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