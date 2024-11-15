Trakya'da gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oluyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor.
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi.
Polis ekipleri de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.
Yağış Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman gök gürültülü olarak etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
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