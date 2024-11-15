Trakya'da gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oluyor

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Yağış Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman gök gürültülü olarak etkili oluyor.

Polis ekipleri de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

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