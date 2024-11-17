Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, asayiş denetimlerine katıldı.
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, asayiş denetimlerine katıldı.
Kaymakam Çanakcıoğlu, ilçede oluşturulan jandarma asayiş denetim noktalarını ziyaret etti.
Yapılan denetimler hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, ekiplerin çalışmalarını takip etti.
- Umre semineri yapıldı
Pınarhisar ilçesinde umre semineri düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen seminerde umreye gidecek vatandaşlar bilgilendirildi.
Seminere İl Müftüsü Yusuf Eviş de katıldı.
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