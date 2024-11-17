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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, asayiş denetimlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, asayiş denetimlerine katıldı.

        Kaymakam Çanakcıoğlu, ilçede oluşturulan jandarma asayiş denetim noktalarını ziyaret etti.

        Yapılan denetimler hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        - Umre semineri yapıldı

        Pınarhisar ilçesinde umre semineri düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen seminerde umreye gidecek vatandaşlar bilgilendirildi.

        Seminere İl Müftüsü Yusuf Eviş de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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