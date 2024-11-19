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        Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:55
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        Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerde bulundu.

        Ekipler, 6 ayrı bölgede 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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