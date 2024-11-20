Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar, Babaeski ve Vize ilçelerinde uyuşturucu ticareti ile kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.