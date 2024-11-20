Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları sürüyor

Söz konusu gündem maddesi, yatırım programına alınması amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Üyesi Beyza Çam ve Osman Maldır tarafından verilen yazılı önerge ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan projelerin 2025 yılı yatırım programına alınması görüşüldü.

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