Kırklareli'nde hayırseverin yaptırdığı Kur'an kursu binası törenle açıldı

Kırklareli'nde hayırsever Şenol Şahin'in vefat eden oğlu Şener Şahin adına yaptırdığı 4-6 Yaş Kur'an kursu binası törenle açıldı.

TOKİ Evleri Camisi bahçesinde düzenlenen törene, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Müftüsü Yusuf Eviş, hayırsever Şenol Şahin ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Turan, konuşmasında, Kur'an okunduğunda kulağın, gönlün, çevre ve çehrenin değiştiğini belirtti.

Gelecek nesillere güzel hizmetler bırakmak için herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Turan, hayırsevere de yaptığı hizmetten dolayı teşekkür etti.

Herkesin vaktini, enerjisini, imkanını ve kaynaklarını ülkenin büyümesi için kullanması gerektiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti: