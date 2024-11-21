Kırklareli Valisi Turan yangın çıkan derslik binasında incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yangın çıkan Kırklareli Üniversitesi derslik binasında incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yangın çıkan Kırklareli Üniversitesi derslik binasında incelemede bulundu.
Vali Turan, Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik binasında ekiplerin çalışmalarını inceledi.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'den bilgi alan Turan, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.
Sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş ve derslikte maddi hasar meydana gelmişti.
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