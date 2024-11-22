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        Kırklareli'nde kara yoluna beton döken firmaya 106 bin 229 lira ceza kesildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir firmaya, kara yoluna kendilerine ait beton mikserinden beton döküldüğü gerekçesiyle 106 bin 229 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:52
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        Kırklareli'nde kara yoluna beton döken firmaya 106 bin 229 lira ceza kesildi
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir firmaya, kara yoluna kendilerine ait beton mikserinden beton döküldüğü gerekçesiyle 106 bin 229 lira ceza uygulandı.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yoluna beton döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yola beton dökülen aracı tespit etti.

        Zabıta ekiplerince beton firmasına 106 bin 229 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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