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        Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:16
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        Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize ilçelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 297 litre kaçak alkol, tabanca, tüfek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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