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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Bizim Romanımız" etkinliğinde roman müzikleri ve türküler seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:47
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Bizim Romanımız" etkinliğinde roman müzikleri ve türküler seslendirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca Roman Eylem Planı kapsamında Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde sanatçı Canan Çal ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı sahne aldı.

        Sanatçı Çal ile Merallı, roman müziklerinin yanı sıra türküler de seslendirdi.

        Etkinliğe, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile vatandaşlar katıldı.

        Programda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında bilgi verdi.

        - Ağaç budama çalışmaları

        Lüleburgaz ilçesinde ağaç budama çalışması sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli yaptığı açıklamada, ekiplerin ağaç budama çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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