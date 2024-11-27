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        Kırklareli İl Özel İdaresi gelecek yıl için bütçesi 1 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi

        Kırklareli İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:50
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        Kırklareli İl Özel İdaresi gelecek yıl için bütçesi 1 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi
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        Kırklareli İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısı, 17. birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda, 2025 yılı bütçe tasarısı kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

        Komisyon raporunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne göre gelir ve gider cetvellerine ilişkin Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesinin 1 milyar 400 milyon lira olarak ön görüldüğü bildirildi.

        Komisyon raporu ile bütçe hesabı oy birliği ile kabul edildi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da meclisin bütçe belirleme gündemini takip ederek, 2025 yılı bütçesinin Kırklareli'ne hayırlı olmasını diledi.

        Belirlenen bütçe ile sorumluluk alanlarında vatandaşlara hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade eden Kuşoğlu, "Bütçenin belirlenmesine emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçemizin İl Özel İdaremize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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